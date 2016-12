Leonardo da Vinci: la macchina dell`universo.

I momenti più significativi della vita e dell’opera di Leonardo da Vinci (15 aprile 1452 – 2 maggio 1519).

Oltre ai disegni e alle riflessioni contenute nei codici leonardeschi, il filmato mostra la ricostruzione di una macchina allegorica, progettata dall'artista toscano e presentata alla corte di Ludovico il Moro in occasione dello spettacolo La festa del paradiso.

Lo storico dell’arte Federico Zeri commenta inoltre la concezione dell’uomo come una macchina, sottolineando come Leonardo non abbia mai messo in dubbio che l’essere umano possiede "un’anima pulsante".

Le immagini sono tratte dallo sceneggiato televisivo La vita di Leonardo da Vinci (1971), di Renato Castellani.

Tags

Condividi questo articolo