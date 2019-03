Leonardo teologo: il pittore è nipote di Dio

Steve Jobs, il fondatore di Apple, definiva Leonardo “l’ingegnere rinascimentale” a conferma di come ogni epoca abbia sottolineato un volto del poliedrico genio di Vinci: artista, scienziato, architetto, filosofo ed anche dedito all’esoterismo. Lo storico dell’arte Rodolfo Papa, in un saggio pubblicato nel 2006 (ed. Ancora), ha intrapreso un viaggio conoscitivo del tutto inedito per affrontare una questione dibattuta e complessa che riguarda il genio del Rinascimento: il rapporto di Leonardo con la teologia. Una questione persino “spinosa”, come commentò Carlo Pedretti, e sulla quale gravò il giudizio emesso da Giorgio Vasari nella prima edizione delle Vite, secondo il quale Leonardo: “Fece ne l’animo un concetto sì eretico che e’ non s’accostava a qualsivoglia religione, stimando per avventura assai più lo esser filosofo che cristiano”.

Rodolfo Papa esplora questa dimensione centrale dell'artista e dell'uomo attraverso una lettura delle sue opere principali, partendo dagli inizi della produzione leonardesca per poi illustrare tutta l'evoluzione spirituale dell'artista, così come emerge dai suoi dipinti: “La maggior parte delle opere che di lui possediamo è di tema indubitabilmente sacro: creazione, incarnazione, redenzione. Leonardo è teologo per la sua capacità di rappresentare la totalità. Tutta la sua produzione pittorica è un grande inno al Creatore.”

La strada che conduce Leonardo a una profonda visione religiosa del cosmo, sostiene Rodolfo Papa, è proprio lo studio della natura. Le sue ricerche naturali non hanno nulla in comune con il sapere alchemico ma ”si declinano semmai secondo l’apertura formale propria della filosofia della natura aristotelica e scolastica, evolvendosi verso una visione scientifica che non confligge con la religione”.

Rodolfo Papa, pittore, scultore, storico dell’arte è membro ordinario e consigliere della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere. E’ autore di numerosi saggi sulla concezione della pittura di Leonardo tra i quali Leonardo. Il Cenacolo (a cura di Carlo Pedretti), Leonardo Arte e scienza, la scienza della pittura e Analisi del “Libro di pittura” di Leonardo da Vinci.

