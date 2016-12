Lesson plan - Un utile strumento per i docenti

Nell’ottica di un maggior coinvolgimento e familiarità con i supporti tecnologici, Rai Scuola ha messo a disposizione da ottobre, sul proprio portale, i lesson plan, un utile strumento dedicato a tutti gli insegnanti per facilitare una costruzione organizzata di contenuti.

Ogni docente, in modo rapido e semplice, può pianificare una lezione su qualsiasi tematica didattica desideri, avendo a disposizione tutta una serie di strumenti multimediali per corredarla.

Il lesson plan può anche essere utilizzato come un mix di appunti dell’insegnante su come organizzare una lezione, su quali sono i punti fondamentali da analizzare, attraverso una ricca selezione di materiale video.

1 – Una buona lezione è fatta di almeno 5 schede. Il sistema non ne accetta meno di 3, di cui una deve essere creata utilizzando un contenuto dai portali di Rai Cultura.

2 – Per poter accedere ai lesson plan è necessario il login sul sito. Ci sono due opzioni: è possibile loggarsi utilizzando le proprie credenziali Facebook, oppure creando un account ad hoc iscrivendosi al portale di Rai Scuola.

3 – Per costruire i lesson plan si possono condividere contenuti da Rai Cultura, You Tube, Wikipedia e caricare file dal proprio pc in formato jpeg, pdf, word e powerpoint.

4 – E’ importante individuare per ogni lezione un target di studenti a cui rivolgersi. Nel menu a tendina è possibile scegliere i vari ordini scolastici a cui assegnare ciascuna lezione, in modo tale da agevolare l’archiviazione e la ricerca dei lesson plan sul sito di Rai Scuola.

5 – Ogni lezione va firmata con il proprio nome e cognome o con un nickname.

6 – I lesson plan sono fatti per essere condivisi. I collegamenti logici di ciascuna scheda devono essere chiari ed espliciti. Per questa ragione è consigliabile inserire materiale testuale tra una scheda e l’altra.

7 – Una volta ultimata la lezione è possibile condividerla con un click su Facebook.

8 – La pubblicazione della lezione avviene previa approvazione da parte della redazione di Rai Scuola.

