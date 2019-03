Lezioni sulla fine del mondo. La ricostruzione della città

Al Macro Asilo, per “Lezioni sulla fine del mondo” curato da Marta Francocci, in mediapartnership con Rai Cultura,si incontrano Stefano Boeri, architetto e urbanista, Carlo Calfapietra, direttore CNR-Iret, Giuseppe Cappocchin, presidente del Consiglio Nazionale Architetti e Regina De Albertis, presidente Nazionale Giovani Imprenditori Ance per parlare del verde urbano e dell’esempio del bosco verticale di Milano.

Il verde urbano oggi vive in condizioni artificiali: poca terra, esposto all'inquinamento, a batteri e funghi un sistema fragile, dal quale dipende la ricchezza di una città e il benessere dei suoi abitanti. Le città che non investiranno in qualità ambientale, secondo il Report della Commissione globale sull'economia climatica, andranno incontro alla fuga della popolazione e al declino economico. Negli anni ‘90 riqualificare significava dare valore al patrimonio edilizio decaduto dei centri storici. Oggi la priorità con 700mila morti premature all'anno sul pianeta per cause ambientali è il recupero degli ecosistemi degradati urbani.

