Libri Come - Il coraggio: 12-15 marzo a Roma

Libri come torna all’Auditorium Parco della Musica di Roma per la sua undicesima edizione che si terrà da giovedì 12 a domenica 15 marzo 2020. Al centro della manifestazione la parola Coraggio, che verrà declinata in una serie di incontri, spettacoli, mostre, presentazioni. Da diversi anni infatti, la Festa del Libro e della Lettura indirizza il suo sguardo sulle parole che attraversano un mondo sempre più complesso: dopo Scuola, Lavoro, Europa, Città, Confini, Felicità e Libertà, quest’anno chiederemo agli ospiti e al pubblico della manifestazione di confrontarsi col Coraggio, quella forza dei singoli e delle comunità che, anche attraverso i libri, permette di osservare e affrontare le sfide del presente e del futuro.

Libri come è da dieci anni una delle manifestazioni più importanti della stagione culturale romana e nazionale che ha collezionato oltre 350 mila presenze di pubblico. Lo spirito di Libri come è il suo carattere di festa per la città dove gli autori e i protagonisti del panorama culturale e artistico si incontrano e si confrontano con il pubblico dei lettori cercando di abbattere i confini tra chi i libri li fa e chi li legge, mettendo al centro l’oggetto Libro. L’idea di fondo è che ci sia un libro per chiunque, che qualsiasi aspetto della nostra vita quotidiana, dalla cultura all’economia, dalle scienze alla tecnologia, passi per un libro, perché nei libri c’è il mondo.

Libri Come è una produzione Fondazione Musica Per Roma, a cura di Marino Sinibaldi, Michele de Mieri, Rosa Polacco.

