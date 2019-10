Lo studente come storico alla ricerca delle fonti

Come è cambiato nella scuola di oggi l’insegnamento della storia e come può ancora cambiare? La realizzazione e la diffusione di archivi digitali hanno messo a disposizione della comunità dei ricercatori, degli insegnanti e degli studenti un’imponente mole di risorse dei patrimoni culturali. In questo contesto, Pamela Giorgi, ricercatrice Indire, che ha preso parte ad un seminario all'interno di Fiera Didacta 2019, ci propone delle riflessioni sull’insegnamento della storia proprio tramite l’uso delle fonti, portando gli studenti in una “didattica attiva” della storia.

