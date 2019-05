Luca Perri: com`è stata ottenuta questa immagine?

Otto potentissimi radiotelescopi del Progetto internazionale Event Horizon Telescope (EHT), distribuiti in diverse zone del Pianeta hanno realizzato quest'immagine che in realtà non si può definire una fotografia ma una traduzione grafica di dati prodotti da onde elettromagnetiche.

Tags

Condividi questo articolo