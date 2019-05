Luca Perri: Cos`è un buco nero?

I buchi neri sono uno degli argomenti scientifici più affascinanti anche per i non addetti ai lavori perché contengono un po' tutti gli argomenti delle più recenti teorie della Fisica moderna. Prima ancora di essere scoperti dalla Teoria della Relatività di Einstein, l'esistenza dei buchi neri era stata ipotizzata dagli scienziati che li avevano definiti una regione dello spazio-tempo ove insiste un campo gravitazionale così forte da non far uscire da esso alcun corpo e neppure i fotoni, per cui, non sfuggendogli neppure la luce, diviene completamente nero. Esso è delimitato dalla sua circonferenza esterna, chiamata “orizzonte degli eventi” la quale segna il confine tra quello che viene inghiottito all’interno del buco nero e quello che rimane fuori, e di conseguenza resta visibile.

