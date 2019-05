Luca Perri: Perché è importante?

La prima immagine in assoluto di un buco nero è importante non solo per le applicazioni pratiche che faranno seguito alle conferme che il mondo della Scienza ha ottenuto grazie ad essa. L'astrofisico Luca Perri sostiene che questo prodotto della ricerca scientifica è cultura, come è cultura ogni nuova scoperta.

Tags

Condividi questo articolo