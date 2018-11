Luigi Ferrini Strambi. Il ruolo del sonno per il nostro benessere. Un consiglio a chi studia

Quanto è importante dormire bene per preparasi a un’interrogazione o a un esame?

A"Vivere sani, Vivere bene", organizzato da Fondazione Zoè - Zambon Open Education, Luigi Ferini Strambi, professore di Neurologia e direttore del Centro di Medicina del Sonno dell’Istituto scientifico ospedale San Raffaele di Milano, spiega che dormire bene è importante non solo per essere riposati ma proprio per far sì che il nostro cervello sia più efficiente.

