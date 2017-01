L`Ulisse di James Joyce raccontato da Claudio Gorlier

Nel filmato, tratto da un programma del 1969, Claudio Gorlier, professore di letteratura dei paesi di lingua inglese all’Università di Torino, parla dell’Ulisse, di James Joyce (Dublino 1882 - Zurigo 1941).

Gorlier definisce lo scrittore irlandese “un grande manipolatore di parole”, che pur non seguendo le sequenze tradizionali, fa salva la struttura narrativa del romanzo; non abolisce la realtà, ma la guarda dall’interno così come fa con i personaggi.

Segue la lettura di due brani del romanzo.

Tags

Condividi questo articolo