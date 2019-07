Mandela, un`icona del XX secolo

Il 18 luglio tutto il mondo ricorda un grande uomo, Nelson Mandela. in occasione del suo compleanno (1918). Leader dell’African National Congress, ha guidato per anni la lotta del suo popolo contro l’apartheid, il regime di segregazione razziale imposto alla popolazione nera del Sud Africa.

Nel 1964 viene condannato all’ergastolo con l’accusa di alto tradimento.

Liberato nel 1990, nel 1994 viene eletto primo presidente nero del Sudafrica, vincendo le prime elezioni democratiche a suffragio universale, tenute nel paese.

Premio Nobel per la Pace, Mandela lascia la presidenza del Sudafrica nel 1999, criticato per le mancate riforme sociali e per aver sottovalutato il problema del dilagare dell’AIDS nel paese.

Nelson Mandela muore il 5 dicembre 2013.

