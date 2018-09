Marco Francesconi: un nuovo approccio all`autismo

Il viaggio, in tutte le sue molteplici accezioni – nel cinema, nella letteratura, nel teatro, nella filosofia, nell’arte – è stato il tema della IV edizione del Festival del Pensare, ideato e curato dall’associazione culturale Pensiamo insieme, che si è svolto dal 18 al 24 luglio sulle colline della Costa degli Etruschi, nei comuni di Cecina (LI), Guardistallo, Montescudaio e Casale Marittimo (PI).

In questo video lo psichiatra e psicoanalista Marco Francesconi ci parla del modo nuovo in uno oggi il terapeuta può vedere oggi la problematica dell’autismo, mettendo in discussione gli elementi dogmatici e gli stereotipi che fino ad oggi ne hanno condizionato la diagnosi e la cura.

