Marco Malvaldi, La misura dell`uomo

Al centro del romanzo di Marco Malvaldi, La misura dell’uomo, pubblicato da Giunti c’è un Leonardo da Vinci quarantenne molto apprezzato e molto spiato. Siamo a Milano nell’ottobre 1493. La città è sotto Ludovico il Moro che la sta facendo diventare la più ricca della penisola. Mentre Ludovico incalza “il suo asso nella manica” Leonardo affinché porti a compimento il cavallo di bronzo in onore di suo padre, avviene un delitto: un uomo viene ritrovato morto in una corte del Castello. A risolvere il caso sarà proprio Leonardo, grazie alle sue competenze di anatomia e al suo grande intuito. Nel frattempo l’ambasciatore di Ferrara si convincerà che lui sia capace di trasformare metalli vili in oro e re Carlo VIII lo farà aggredire dai suoi sgherri per rubargli il taccuino da cui non si separa mai. Malvaldi costruisce un romanzo storico umoristico e avvincente che cala il lettore nell’atmosfera torbida del Rinascimento e gli fa apprezzare la sua figura più luminosa: un omaggio a Leonardo di cui il 2 maggio 2019 ricorrono 500 anni dalla morte.

A Milano Leonardo si occupava degli incarichi più svariati: dal ritratto della Dama con l'ermellino – quella Cecilia Gallerani amata dal Moro e coprotagonista del romanzo – l'Ultima cena fino alle scenografie per le feste di corte, i progetti di irrigazione delle campagne, le tecniche di fusione dei cannoni.

Marco Malvaldi (Pisa 1974), chimico, ha esordito nel 2007 per Sellerio con La briscola in cinque, primo degli ormai sette volumi dedicati ai “vecchietti del BarLume”, divenuti nel 2013 anche una serie televisiva. Ha pubblicato inoltre i romanzi Odore di chiuso (Premio Castiglioncello e Isola d’Elba-Raffaello Brignetti), Milioni di milioni, Argento vivo, Buchi nella sabbia, La battaglia navale, Negli occhi di chi guarda e i saggi L'infinito tra parentesi. Storia sentimentale della scienza da Omero a Borges, Capra e calcoli. L'eterna lotta tra gli algoritmi e il caos, Le due teste del tiranno. Metodi matematici per la libertà, L'architetto dell'invisibile ovvero come pensa un chimico e Per ridere aggiungere acqua. Piccolo saggio sull'umorismo e il linguaggio.

