Maria Assunta Palermo, La scuola e la filosofia

Maria Assunta Palermo, Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici MIUR, è intervenuta al convegno La Filosofia per i diritti umani e la cittadinanza, che si è tenuto all'Istituto di Studi Germanici di Roma, in villa Sciarra, il 15 novembre 2018 in occasione del World Philosophy Day.

