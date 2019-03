Maria Giulia Bernardini, gli stereotipi sulla sindrome di Down

Maria Giulia Bernardini fa il punto sugli stereotipi più diffusi nei confronti delle persone con disabilità: dall’incapacità all’impossibilità di autodeterminarsi. Stereotipi che vanno affrontati e contrastati, come sostiene la Convenzione Onu.

Maria Giulia Bernardini, dottoressa di ricerca in Diritti umani presso l'Università di Palermo, attualmente è assegnista di ricerca in Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara. I suoi temi di ricerca includono: disabilità, inclusione sociale, vulnerabilità, soggettività giuridica, teorie critiche del diritto (in particolare Feminist Studies, Disability Studies, nonché la critica intersezionale che riguarda donne con disabilità e migranti con disabilità), cliniche legali, deontologia.

