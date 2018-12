Marialuisa Lucia Sergio, Storia dei diritti umani. Evoluzione e crisi di un paradigma

Al convegno La Filosofia per i diritti umani e la cittadinanza che si è tenuto all'Istituto di Studi Germanici di Roma, in villa Sciarra, il 15 novembre 2018 in occasione del World Philosophy Day si è parlato di Storia dei diritti umani con Marialuisa Lucia Sergio dell'Università di Roma Tre.

