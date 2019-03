Marta Alfani e Mauro Ursella, coppia di sposi con sindrome di Down

Marta Alfani e Mauro Ursella ce l’hanno fatta: si sono sposati il 6 luglio di quattro anni fa e il loro è stato uno dei primi matrimoni tra due persone con la sindrome di Down. Hanno entrambi un lavoro, lei come segretaria in una multinazionale e lui come impiegato alla Asl, e condividono la passione per la recitazione In questa intervista raccontano l’esperienza più bella del loro matrimonio.

Marta Alfani ha 34 anni ed ha la Sindrome di Down. Da quattro anni è sposata con Mauro, e vive con lui in una casa che curano da soli, con un po' di aiuto dato dagli assistenti domiciliari. Lavora come receptionist presso una grande multinazionale ed è molto contenta di quello che fa. Le piace nuotare e sciare, ma quello che adora è recitare. Ha iniziato fin da piccola, ed ha avuto tante esperienze, compresa l'emozione di recitare sul palco del Teatro Argentina di Roma. Attualmente frequenta l'Accademia "L'arte nel cuore", dove studio recitazione e ballo.

Mauro Ursella ha 44 anni ed ha la Sindrome di Down. Lavora come impiegato della ASL RM1 presso il Presidio 'Nuova Regina Margherita'. È sposato da quattro anni e vive con sua moglie Marta. Frequenta l'Accademia "L'arte nel cuore", dove da tre anni studia canto. È un grande tifoso della Roma e segue tutte le partite e le notizie che la riguardano.

Tags

Condividi questo articolo