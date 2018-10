Massimo Labra: Best food, i cibi del futuro

A Milano la Notte Europea dei Ricercatori si chiama "Meet Me Tonight" e si è svolta il 28 e il 29 settembre scorsi in vari luoghi della città.

Rai Scuola è andata a curiosare in una di queste locatione: i Giardini di Indro Montanelli.

Per l'evento, i ricercatori del Politecnico di Milano, dell'Università Statale e della Milano Bicocca, hanno allestito nel parco dei mini laboratori, dotati di tutti gli strumenti del mestiere ed hanno illustrato al pubblico esperimenti e simulazioni di tutti i tipi.

In questo filmato il professor Massimo Labra, dell'Università degli Studi Milano Bicocca, ci illustra il Centro Best for Food, uno stand dove si parla di prevenzione delle malattie legate all'alimentazione, di nuovi cibi e della riscoperta di specie vegetali che in antichità facevano parte della dieta dei nostri avi. Uno spazio è dedicato a come evitare gli sprechi di cibo, rivolto in particolare ai giovani e giovanissimi.

