Maurizio Maggiani, L`amore

S’intitola L’amore, il nuovo romanzo di Maurizio Maggiani pubblicato da Feltrinelli e l’amore raccontato è quello coniugale, un amore fatto di condivisione e infinita tenerezza. Lo sposo, il protagonista, circonda la sposa di gesti e pensieri affettuosi, ma non c'è niente di sdolcinato in questo romanzo che racconta nei dettagli una notte e una giornata di una coppia affiatata. Lui è cosciente che ad amare s'impara e mentre si dedica alle sue occupazioni quotidiane riflette su chi e cosa gli abbia fornito gli insegnamenti in questo campo. Il cosa è il cinema: da ragazzo si è nutrito di film e lì ha scoperto il vocabolario amoroso. Il chi sono le ragazze che ha avuto prima di incontrare la sposa e tra un'incursione nell'orto, la cottura dello stoccafisso accomodato alla genovese (è lui a cucinare per lei), lo sposo rievoca con affettuosa ironia i momenti clou della sua scoperta dell'altro sesso. È un libro sulla bellezza dei rituali condivisi (dai pasti, alle chiacchiere, alle reciproche abitudini al momento di andare a letto), ma è anche un libro sul tempo: su quello storico (in controluce c'è una storia del '68) e su quello privato (che dolore vedere la bellezza trasformarsi nel suo contrario).

Abbiamo incontrato Maurizio Maggiani a Festivaletteratura di Mantova e in questo appassionato molologo ci ha riassunto i temi e lo spirito del romanzo.

Maurizio Maggiani è nato a Castelnuovo Magra, La Spezia nel 1951. Con Feltrinelli ha pubblicato: Vi ho già tutti sognato una volta (1990), Felice alla guerra (1992), màuri màuri (1989, e poi 1996), Il coraggio del pettirosso (1995; premi Viareggio Rèpaci e Campiello 1995), La regina disadorna (1998), È stata una vertigine (2002), Il viaggiatore notturno (2005), Mi sono perso a Genova. Una guida (2007), il cd con libro Storia della meraviglia. 12 canzoni e 3 monologhi (con Gian Piero Alloisio; 2008), Meccanica celeste(2010), I figli della Repubblica. Un’invettiva (2014), Il Romanzo della Nazione (2015), La zecca e la rosa (2016), L’amore (2018) e, nella collana digitale Zoom, Zafferano (2011).

