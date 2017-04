Memex Doc - Trieste Science & The City: vaccinazioni tra certezze e paure

Mercoledì 18 maggio alle 21.35, e in replica giovedì 19 maggio alle 14.05 e sabato 21 maggio alle 23.15, su Rai Scuola Memex propone il primo episodio di Trieste Science & The City.

Cosa sono i vaccini, la storia ed i progressi delle campagne di vaccinazioni, perché la vaccinazione è una buona pratica, quali sono i reali rischi della vaccinazione, in cosa consiste e quali rischi comporta la disinformazione attinente ai vaccini ed alla vaccinazione: di questi e di altri temi si parla nella puntata di Memex Doc dedicata ai vaccini.

Registrata a Trieste in occasione di Science & the City 3, la puntata è stata realizzata dall’ ICGEB - International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology in partnerschip con Rai Cultura e Rai Friuli Venezia Giulia. Con la conduzione della giornalista scientifica Silvia Bencivelli e la moderazione di Mauro Giacca, direttore generale ICGEB e esperto a livello internazionale nel campo della medicina molecolare, ad approfondire dei temi legati alle vaccinazioni ci sono anche:



- Pier Luigi Lopalco, professore di igiene e medicina preventiva all’Università di Bari;

- Alessandro Ventura, direttore del dipartimento di pediatria della clinica pediatrica e direttore scientifico dell’IRCCS materno infantile Burlo Garofolo di Trieste e professore di pediatria del dipartimento di medicina dell’Università di Trieste;

- Marzio Babille, medico triestino, ex responsabile della missione Unicef in Iraq ed esperto di vaccinazioni in zone di guerra.



