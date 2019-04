Memex Doc - Vita da Ricercatore (p. 4): Simona Scollo

Con Davide Coero Borga andiamo alla scoperta della vita quotidiana di chi fa ricerca: storie di ordinario entusiasmo. Giovani curiosi, coraggiosi sperimentatori, eruditi, non manca nessuno a questo bizzarro bestiario del mondo scientifico. Un'allegra incursione dentro e fuori i laboratori, i posti frequentati o direttamente a domicilio. Una spedizione sul campo perché, come diceva Feynman: "l’esperimento è il solo giudice della verità scientifica".

In questa puntata incontriamo Simona Scollo, vulcanologa.

In onda sabato 27 aprile alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.

