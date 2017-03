Memex: la Scienza in gioco - Punt. 2

Come funziona un'ala in stoffa?

In questa puntata andremo insieme ad Anna Pancaldi presso il “Museo Nazionale Scienza e Tecnologia da Vinci” di Milano dove incontreremo Eleonora Scola (Responsabile del Progetto Leonardo) per simulare il funzionamento di un’ ala in stoffa.

Ci sposteremo poi con Azzurra Di Meco a Genova per conoscere più da vicino il sistema dei trasporti della città insieme a Marino Giusto (Direttore di Esercizio Metropolitana AMT).

Infine insieme agli strani personaggi dei MiniMax, ci dedicheremo ai cristalli di sale.

In onda alle ore 19.00 su Rai Scuola canale 146 dt

