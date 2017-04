Memex: la Scienza in gioco - Punt. 8

Lunedì 3 aprile alle ore 19.00 andrà in onda su Rai Scuola canale 146 dt l'8a puntata di "Memex: la scienza in gioco".

In questa puntata andremo insieme ad Azzurra Di Meco presso il Racis per capire come si identificano i diversi tipi di droghe.

Ci sposteremo poi verso l’ Acquario di Genova insieme ad Alessandra Costantini per raccontare la diffrazione ottica attraverso il pesce arciere.

Infine insieme agli strani personaggi dei MiniMax, conosceremo meglio la forza della formica.

Per rivedere tutte le puntate sul portale di Rai Scuola clicca qui

