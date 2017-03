Memex: la scienza in gioco

La scienza è un gioco, fatto di ruoli e di regole. Gli scienziati si mettono in gioco. E anche noi… giochiamo.

Condotto da Marco Martinelli, giovane scienziato e artista,Memex: la scienza in gioco è un viaggio ritmico, ironico, leggero - ma sempre attendibile - nell’universo della Scienza, dei fenomeni naturali e delle applicazioni tecnologiche.

Si racconteranno le conoscenze scientifiche ed il funzionamento delle tecnologie che regolano ed interagiscono con la nostra vita quotidiana.

Per far ciò gli inviati Azzurra di Meco, Anna Pancaldi e Alessandra Costantini andranno nei luoghi della divulgazione scientifica - per conoscere i segreti del sapere scientifico – e nei luoghi dove le applicazioni tecnologiche hanno trasformato il mondo della produzione, dei beni di uso comune, dei servizi e non solo. In poche parole capiremo “perché” e “come” funzionano le cose.

Altro elemento del programma sarà la presenza di esperimenti e simulazioni scientifiche - frutto di una grande coproduzione internazionale - per descrivere e testare i fenomeni scientifici e naturali, dal micro al macro, con racconti ricchi di suggestioni tematiche e visive, a tratti paradossali, ambientati in un mondo narrativo surreale e fantastico. È il mondo de i MINIMAX.

Il programma adotta come location uno dei luoghi architettonicamente più suggestivi della ricerca scientifica in Italia: l’immensa vasca navale dell’INSEAN, l’Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale del CNR, un Istituto all’avanguardia a livello mondiale.

Memex: la scienza in gioco andrà in onda su Rai Scuola canale 146 dt tutti i giorni alle ore 19.00 dal 27 marzo e in replica il sabato e domenica alle ore 06:30 su Rai Due a partire dal 1 aprile.

Per rivedere tutt le puntate clicca qui

