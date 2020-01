Michela Murgia presenta "Notturno" di Isaac Asimov

A 100 anni dalla nascita di Isaac Asimov, re della fantascienza mondiale, la scrittrice Michela Murgia presenta il romanzo "Notturno", scritto da Asimov nel 1941 ma profetico riguardo alle psicosi collettive e alle paure che affliggono la società umana nel terzo millennio. Dal programma di Rai Tre "Quante storie" di Corrado Auguas.

Ambientato in un mondo illuminato da 6 soli, sul pianeta inventato da Asimov non cala mai la notte perché i soli si alternano donando agli uomini una vita che non conosce buio. Ma dopo centinaia di anni, succede qualcosa che comincia a minare i punti di riferimento. Sarà il principio della fine.

