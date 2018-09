Michele Nicolosi. Il Progetto MEETmeTONIGHT

MEETmeTONIGHT, faccia a faccia con la ricerca è un progetto nell’ambito delle manifestazioni legate alla Notte Europea dei Ricercatori che coinvolge Milano, Napoli e molte altre città in Lombardia (Brescia, Castellanza, Cremona, Edolo, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Sondrio) e in Campania (Portici e Procida). Ce ne parla, in questa intervista, Michele Nicolosi, Capo area della Ricerca dell'Università Bicocca di Milano.

Con un occhio di riguardo verso il coinvolgimento attivo delle scuole e della cittadinanza, tanto nella fase di avvicinamento quanto durante l’evento nei giorni 28 e 29 settembre 2018, MEET mira a realizzare un’occasione unica di incontro con la ricerca, dove parlare e interagire coi suoi protagonisti, scoprire cosa si fa nei loro laboratori e sperimentare in prima persona quanto tutto questo abbia impatto anche nella nostra vita quotidiana. Laboratori interattivi, giochi di ruolo, talk divulgativi, visite guidate gratuite ai musei civici, momenti di gioco-dibattito PlayDecide che coinvolgono la cittadinanza su temi rilevanti a livello europeo, proiezioni di film e concerti si sviluppano attorno alle cinque grandi aree tematiche della ricerca: “Scienza e Tecnologia”, “Cultura e Società”, “Ambiente”, “Salute” e “Patrimonio Culturale”.

MEETmeTONIGHT porta fuori dalle università il mondo della ricerca, senza mai sminuirne la complessità o l’importanza, ma con la leggerezza del divertimento e la forza del coinvolgimento diretto. Guarda il video: : https://www.youtube.com/watch?v=0FjDa_AUMOI

Per il 2018, l’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, valorizzando i luoghi della cultura e, in particolare, quella scientifica, importante patrimonio della collettività.



Partner consorzio: Università Milano Bicocca (coordinatore, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università Federico II di Napoli,

Comune di Milano

Il progetto MEET è realizzato in media partnership con Rai Cultura e con il supporto e partecipazione di numerose altre istituzioni pubbliche e private.

