Michele Nicolosi. Progetto MeetmeTonight

MEETmeTONIGHT

La due giorni di divulgazione scientifica “MEETmeTONIGHT – Faccia a faccia con la ricerca” evento ufficiale della Notte Europea dei Ricercatori, torna il 27 e 28 settembre 2019 in Lombardia e Campania. Promotori dell’iniziativa sono Università di Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Statale di Milano, Federico II di Napoli e Comune di Milano. Milano e Napoli, oltre a diverse città della Lombardia (Brescia, Castellanza, Cremona, Edolo, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Sondrio) e della Campania (Portici e Procida) ospiteranno incontri con i ricercatori, conferenze, proiezioni di film, concerti, spettacoli teatrali, stand di divulgazione per grandi e piccini che alzeranno il sipario sul mondo della ricerca scientifica a 360°. Le iniziative, completamente gratuite, divertenti e accessibili a tutti, si concentreranno su cinque ampie aree tematiche: “Scienza e Tecnologia”, “Cultura e Società”, “Ambiente”, “Salute” e “Patrimonio Culturale”. Grandi protagonisti saranno gli oltre 1.000 ricercatori distribuiti su tutte le sedi che consentiranno di vedere da vicino come si svolge la vita dello scienziato e guideranno i visitatori in un appassionante tour nelle loro scoperte.

