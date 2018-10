Michele Vaccari, Un marito

Insieme da trentadue anni, Ferdinando e Patrizia vivono a Genova nel quartiere Marassi. Lei cucina ricette della tradizione, lui serve al banco della loro rosticceria: c’è sempre la fila. Un lavoro duro che consolida un’unione di ferro. Per il compleanno dei cinquant’anni Ferdinando pretende un’evasione dalla routine e Patrizia sceglie come meta Milano. La lunga preparazione di questa vacanza, i nervosismi che scatena tra i due fanno presagire al lettore una qualche catastrofe; quella che accade il 7 dicembre devasta non solo i due ma l’intera città. In Un marito (Rizzoli), Michele Vaccari esplora in modo originalissimo il tema della coppia-rifugio e la convergenza tra paure private e la paura pubblica per eccellenza, quella del terrorismo.

Michele Vaccari è nato a Genova nel 1980. È stato direttore editoriale di Transeuropa Edizioni e collabora con agenzie letterarie e case editrici. Dirige la collana Altrove (Chiarelettere). Ha pubblicato Italian Fiction (2007), Giovani nazisti e disoccupati (2010), L'onnipotente (2011) e Il tuo nemico (2017).

Tags

Condividi questo articolo