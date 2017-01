MinD Mad in Design 2017

MinD Mad in Design è un workshop, rivolto agli studenti universitari, sul progetto dell’abitare per il disagio mentale.

Un tema di stringente attualità che necessità oggi di un approccio olistico e apre all’individuazione di nuovi sbocchi professionali per architetti, designer, educatori, psicologi, antropologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica e discipline affini.

Il workshop, promosso da Fondazione Ceur e Blu Acqua srl e in collaborazione con le università italiane, si svolge a Torino dal 9 al 13 marzo 2017, all’interno del Collegio Universitario di Merito Camplus Lingotto e prevede la costituzione di più team di lavoro formati da studenti (Architettura, Design, Psicologia, Scienze della Formazione, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica) e pazienti psichiatrici, guidati da professionisti nel ruolo di project leader, affiancati da educatori professionali.

L’ambito di intervento con cui MinD si confronta sono i luoghi dell’abitare di persone portatrici di patologie psichiche e disagio, gruppi appartamento e comunità alloggio, ma anche spazi di vita temporanei, spazi legati ai luoghi del lavoro, alla scuola, alle strutture che quotidianamente o per delle circostanze temporanee dobbiamo utilizzare e condividere con altri.

Luoghi arredati con oggetti spesso insicuri e inadatti a soddisfare i requisiti minimi di benessere delle persone. Il rapporto tra il benessere della persona e lo spazio progettato è il tema al centro dell’azione di progetto. A partire da uno scenario dato, in un contesto di inclusione sociale, obiettivo dei team di lavoro sarà studiare nuove soluzioni per un abitare socialmente inclusivo nel rispetto della normativa vigente, attraverso l’individuazione delle dinamiche relazionali e delle esigenze e i bisogni di una società allargata.

Partecipare a MInD significa calarsi in un’esperienza di formazione fortemente inclusiva e interdisciplinare, e impegnarsi in prima linea, mettendo in gioco le proprie competenze e abilità, nel superamento delle barriere del pregiudizio e dell’indifferenza nei confronti delle persone fragili.

Partecipare a MinD significa relazionarsi direttamente con una parte della società emarginata, in una dimensione di scambio e ascolto reciproco, e offrire la propria professionalità per studiare nuove soluzioni per la costruzione di una società più aperta e paritaria.

Il progetto è realizzato con il sostegno di Compagnia di San Paolo e in collaborazione tra gli altri con Eataly.

Per ulteriori info e per il bando di partecipazione clicca qui : http://www.madindesign.com/

