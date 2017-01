Modì, l`artista "maledetto"

Muore a Parigi Amedeo Modigliani. Nato a Livorno nel 1884, diventa presto l’allievo prediletto di Giovanni Fattori. Nel 1906 si trasferisce nella capitale francese conducendo una vita sregolata. Diventa Modi’, il maledetto. Rapido ed abile nel ritrarre, nella sua carriera ‘’spoglia l’anima’’ a molti contemporanei come Pablo Picasso, Diego Rivera, Jean Cocteau. Celebre per le sue figure femminili dai lunghi colli e dagli occhi losanga, in tutta la sua carriera dipinge soltanto quattro paesaggi.

