"Modello Camilleri per giovani scrittori". Prima edizione

"Modello Camilleri per giovani scrittori" è intitolato un nuovo concorso letterario rivolto agli studenti delle scuole di primo e secondo grado d'Italia, istituito dall'Istituto comprensivo "Andrea Camilleri" di Varallo Pompia, provincia di Novara. I partecipanti dovranno presentare entro il 31 gennaio 2021, opere di narrativa inedite che, in linea con le caratteristiche della scrittura del Maestro siciliano, dovranno affiancare alla lingua italiana espressioni dialettali tipiche delle regioni d'appartenenza.

Lo scopo è chiaro: stimolare e valorizzare la produzione letteraria di giovani talenti e insieme preservare i tanti dialetti che contaminano, arricchendola, la lingua italiana.

"Questo presume - spiega il professor Giacomo Bianco, dell'Istituto Camilleri - un confronto tra diverse generazioni, soprattutto in quelle regioni in cui l'uso del dialetto sta a poco a poco perdendosi preservato solo dai membri più anziani della società."

Una "giuria di qualità", composta da scrittori e critici letterari, valuterà gli elaborati pervenuti entro il prossimo mese di maggio 2021, secondo tre parametri di giudizio: forma, contenuto e comunicazione.

I candidati potranno inviare le loro opere fino alla mezzanotte del 31 gennaio 2021, la partecipazione è gratuita. Saranno premiati i primi tre classificati che si aggiudicheranno pc e tablet, oltre alla targa celebrativa e una selezione di testi di Camilleri. Per tutte le altre informazione come la modalità d'iscrizione o le caratteristiche editoriali richieste per l'elaborato si rimanda al bando in allegato.

Per approfondire la conoscenza del "papà di Montalbano", consulta lo speciale di Rai Cultura: https://www.raicultura.it/speciali/omaggioaandreacamilleri/

Tags

Condividi questo articolo