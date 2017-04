Molto più che semplici omini: l` arte di Haring a Milano

Con SAVE THE DATE raccontiamo la mostra - omaggio che Palazzo Reale a Milano, in collaborazione con il Comune, ha voluto rendere all’uomo artista Keith Haring, una delle personalità che hanno segnato indelebilmente la scena contemporanea.LA mostra, a cura di Gianni Mercurio, racconta Haring come figura di spicco dal punto di vista artistico ma anche profondamente umano e culturale, sia per il suo impegno politico e sociale che per la lotta ai peggiori mali che affliggevano il suo e il nostro tempo. La sua arte non era solo espressione del suo attivismo a livello sociale, in realtà rivela una solida conoscenza della storia delle arti che egli pone al centro di ogni suo lavoro. Gli omini colorati che abbelliscono case e palazzi di tutto il mondo rappresentano molto di più di un semplice omino in movimento. (http://www.palazzorealemilano.it/wps/portal/luogo/palazzoreale/mostre/inCorso/KEITH_HARING).

Tags

Condividi questo articolo