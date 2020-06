Musei in corso. Al via il progetto per il Sistema Museale Nazionale

Oltre 5mila tra musei e luoghi della cultura. Questo l'enorme patrimonio del Sistema Museale Nazionale, nato con l’obiettivo di fornire ai nostri beni culturali una governance improntata alla sostenibilità, all’innovazione e alla partecipazione. Il progetto di informazione e formazione "Musei in corso" - voluto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che ne ha affidato la realizzazione alla collaborazione fra Direzione Generale Musei, Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali e Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali - si rivolge proprio a questa rete di eccellenza. Il piano è partito il 10 e l’11 giugno scorsi con due giornate informative e proseguirà fino a dicembre 2020.

Si tratta di "un ambizioso piano formativo che punta a rafforzare la conoscenza di questo strumento strategico, in modo da favorire l’adesione di nuovi soggetti, elevare la qualità dell’offerta e costruire una cultura diffusa sui temi della cura e gestione dei musei. Al Sistema Museale Nazionale, al quale si accede su base volontaria, possono infatti aderire non solo i musei statali, ma ogni altra struttura culturale, sia pubblica che privata, indipendentemente da proprietà, dimensione e località".

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, lo strumento individuato sono i Livelli Uniformi di Qualità (LUQV), ovvero gli standard minimi che occorre conseguire - in quanto rappresentano specifici obiettivi di miglioramento - in tre precisi ambiti di intervento: organizzazione, collezioni, comunicazione e rapporti con il territorio. Per accreditarsi al Sistema occorre compilare un questionario di autovalutazione, che diventa uno strumento indispensabile per sensibilizzare e consapevolizzare sulla qualità dei servizi offerti dal proprio istituto.

Da qui la necessità di lanciare un programma di formazione senza precedenti da vari punti di vista: per la diffusione sull’intero territorio nazionale, per il numero e la varietà di destinatari raggiunti e per la straordinaria ricchezza e diversificazione dei contenuti offerti.

Il progetto vede infatti coinvolti una molteplicità di soggetti e interlocutori, dallo Stato centrale agli organi periferici del MiBACT, dalle Regioni ai Comuni e agli altri Enti locali, dalle Università e istituti di formazione alle reti e associazioni di settore. Un ruolo centrale spetta alle Regioni, alle quali è affidata l’attività di coordinamento organizzativo del programma sul territorio. Strategico anche il contributo di associazioni museali come ICOM, AMLI e AMEI, che garantiscono il più ampio e capillare coinvolgimento di strutture di ogni dimensione.

Destinatari dirigenti e direttori di istituti museali pubblici e privati, statali e non statali, amministratori locali e responsabili amministrativi, nonché direttori dei musei e altri soggetti delegati dalle Regioni o delle Province Autonome partecipanti. Nelle fasi successive è prevista l'estensione del progetto a comunicatori, curatori, responsabili dei servizi educativi, addetti alla vigilanza, addetti alla sicurezza, tutti sono invitati a partecipare al programma e rafforzare le proprie competenze.

Il programma si svolge prevalentemente sulla piattaforma e-learning della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (fad.fondazionescuolapatrimonio.it), sotto forma di webinar erogati in modalità sincrona, moduli multimediali, webinar laboratoriali, senza però escludere le attività in presenza, una volta che le condizioni sanitarie lo permetteranno. Ogni prodotto formativo destinato al programma è ideato comunque per essere riutilizzabile, modulabile e aggiornabile, fino a comporre una sorta di enciclopedia comune, una raccolta di strumenti di orientamento utili anche per il futuro.

Per i dettagli e gli aggiornamento sul Sistema Museale Nazionale:

http://musei.beniculturali.it/progetti/sistema-museale-nazionale

Per i dettagli e gli aggiornamenti su Musei in corso:

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/offerta-formativa/sistema-museale-nazionale/

Si può consultare anche il sito della Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali: https://dger.beniculturali.it/

