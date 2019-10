Musica e matematica: quale rapporto?

Le tematiche più interessanti da trattare con gli studenti si situano nelle zone di confine tra più discipline, come ci illustra Maria Guida, ricercatrice Indire, ed è proprio lì che è possibile sviluppare le nuove competenze, come accade ad esempio tra Matematica e Musica. A tale proposito, Mario di Fonza docente ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco (NA), ci illustra come entrambi siano lignuaggi universali e codificati, i matematici si sono sempre occupati di musica come ad esempio Pitagora. Le passioni dei ragazzi devono essere il nodo centrale dell'insegnamento e la musica è l'esempio migliore: ancorare la matematica alla musica vuol dire, dare la possibilità agli studenti di facilitare l'assimilazione di una materia dai tempi lunghi che ha bisogno di essere medidata. Proprio partendo da questa concenzione all'interno dell' ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco (NA), è stata fondata una web radio, che in tal senso, ha permesso degli agganci disciplinari. Infatti non a caso il grande matematico Leibniz affermava:

La musica è l’esercizio matematico nascosto di una mente che calcola inconsciamente

