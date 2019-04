Nautilus – Cemento, tra storia e innovazione (pt.14)

Nautilus è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. Con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri andiamo alla scoperta del mondo che ci circonda e delle sue regole.

In questa puntata andiamo alla scoperta del materiale da costruzione più usato al mondo: il cemento. Un viaggio che parte dall’antica Roma e arriva fino alle più moderne tecnologie, come i cementi trasparenti o quelli autopulenti che purificano l’aria.

A farci da guida, il professor Teodoro Valente, prorettore alla ricerca dell’Università di Roma Sapienza, dove insegna scienza e tecnologia dei materiali e dirige l’omonimo Dipartimento alla Facoltà di Ingegneria. Entriamo in uno dei più grandi cementifici d’Europa per scoprire come viene prodotto e nei laboratori dove si progetta il cemento del futuro.

Anna Pancaldi ci racconta invece i segreti del calcestruzzo romano e la storia di John Aspdin, il muratore inglese che lo ‘reinventa’ nel ‘700.

In onda mercoledì 17 aprile alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.

Tags

Condividi questo articolo