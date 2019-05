Nautilus – La Specie Umana…Noi Sapiens (p.33)

Nautilus è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. Con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri andiamo alla scoperta del mondo che ci circonda e delle sue regole. In questa puntata ci occupiamo di noi, della Specie Umana. Siamo Homo Sapiens. Sette miliardi e mezzo di individui, tutti imparentati. Veniamo dall’Africa e siamo la specie con il più forte impatto sul Pianeta.

Per descriverci sono con noi in studio Telmo Pievani, professore di Filosofia delle Scienze Biologiche all’Università di Padova, e Massimo Delledonne, professore di Genetica all’Università di Verona. In Sardegna con Francesco Cucca, direttore dell’istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR, e con l’archeologo Luca Lai scopriamo che i geni dei sardi raccontano anche la storia dei nostri antenati.

Anna Pancaldi ci parla di una vera e propria rock star della genetica e di una spedizione molto discutibile…

In onda venerdì 31 maggio alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.

Tags

Condividi questo articolo