Nautilus – La via del Vento (pt.11)

Nautilus è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. Con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri andiamo alla scoperta del mondo che ci circonda e delle sue regole.

In questa puntata con Federico Fierli, climatologo del CNR, scopriamo che cos’è il vento, come si muove e che importanti conseguenze ha sulla nostra vita. Rita Nogherotto, fisica del clima al Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics di Trieste, ci racconta la simulazione dell’impatto che una deforestazione potrebbe avere sul territorio sudafricano e i cambiamenti climatici possibili da scongiurare.

Visitiamo poi uno dei parchi eolici più innovativi d’Italia, a San Marco dei Cavoti (BN), dove Simone Togni, presidente dell’Associazione Nazionale Energia del Vento, ci racconta lo stato attuale e i futuri avanzamenti degli impianti che producono sempre più energia a costi sempre più bassi.

Claudio Lugni, ricercatore dell’Istituto Ingegneria del Mare ci parla di un progetto di costruzione per isole eoliche galleggianti, che saranno in grado di rifornire persino le navi, non più di petrolio ma di energia rinnovabile. Anna Pancaldi ci racconta la storia di un tagliatore di trombe d’aria di Alicudi e gli antichi riti propiziatori per il buon vento dei pescatori di Ischia.

In onda mercoledì 10 aprile alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.

Tags

Condividi questo articolo