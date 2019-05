Nautilus – Marte, un pianeta da scoprire (pt.29)

Nautilus è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. Con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri andiamo alla scoperta del mondo che ci circonda e delle sue regole.

In questa puntata ci occupiamo del pianeta più simile alla Terra all’interno del nostro sistema solare: Marte. A farci da guida è Enrico Flamini, planetologo, docente universitario ed ex Chief scientist dell’Agenzia Spaziale Italiana. Con lui ripercorriamo la storia delle missioni di esplorazione del “pianeta rosso” e soprattutto i programmi per il futuro, incentrati sulla prospettiva di passare dall’esplorazione orbitale e robotica a quella umana.

Poi andiamo a Torino, per parlare con Bruno Vinai della missione europea di esplorazione robotica Exomars 2020. In studio, invece, incontriamo anche Roberto Orosei, ricercatore dell’INAF e responsabile del radar Marsis che ha recentemente scoperto acqua marina su Marte. Anna Pancaldi ci racconta infine la storia del nome del pianeta rosso e ci presenta due grandi astronomi del passato, legati a Marte: Virgilio Schiaparelli e Percival Lowell.

In onda mercoledì 22 maggio alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.

