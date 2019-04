Nautilus – Navigazione Satellitare, precisi alla meta (pt.9)

Nautilus è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura.

Con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri andiamo alla scoperta del mondo che ci circonda e delle sue regole. In questa puntata incontriamo gli esperti dell’Agenzia Spaziale Italiana per parlare di navigazione satellitare, cioè delle tecnologie spaziali, e dei relativi sistemi di satelliti artificiali, sviluppate per localizzare con precisione ogni oggetto ed ogni spostamento sulla superficie della Terra. Dal GPS in poi, per intenderci.

Anna Pancaldi ci racconta come e perché il nostro Galileo Galilei, risolvendo per primo il problema della ‘longitudine’, sia diventato il ‘padre nobile’ di questo importantissimo campo della ricerca scientifica e tecnologica. Che ha innumerevoli ricadute nella vita di tutti i giorni: dalla mobilità urbana a quella extraurbana, dalla logistica alla sicurezza.

Anche in settori per certi versi sorprendenti: a Roma, ad esempio, una startup digitale ha sviluppato un’applicazione che oltre a migliorare la tutela dei beni artistici ed archeologici ci permette di conoscerli più in profondità apprezzandone aspetti prima invisibili.

In onda venerdì 5 aprile alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.

