Nautilus – Onde gravitazionali, oltre la relatività (pt.13)

Nautilus è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. Con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri andiamo alla scoperta del mondo che ci circonda e delle sue regole.

In questa puntata ci ‘tiene per mano’ un ospite d’eccezione: il premio Nobel Barry Barish, protagonista della prima sensazionale scoperta delle ‘Onde gravitazionali’.

Con Alessio Rocchi, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, entriamo in uno dei due rivelatori che hanno permesso questo grande passo in avanti della Scienza: l’interferometro Virgo, a due passi da Pisa. Con il fisico Fulvio Ricci, dell’Università di Roma Sapienza, scopriamo quanto importante sia stata questa conferma della Teoria della Relatività di Albert Einstein, attesa per un secolo. E proprio di lui ci racconta Anna Pancaldi, oltre che delle ‘Barre di Weber’, un originale tentativo (fallito) di dare la caccia alle onde gravitazionali.

A capire quanto sia importante studiarle e quali prospettive si aprano per la ricerca, infine, ci aiuta Viviana Fafone, dell’Università di Roma Tor Vergata.

In onda lunedì 15 aprile alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.

