Nautilus – Particelle Elementari, ma fondamentali (pt.18)

Nautilus è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. Con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri andiamo alla scoperta del mondo che ci circonda e delle sue regole.

In questa puntata andiamo alla scoperta della struttura più intima e infinitesimale della materia: le Particelle Elementari. Scopriamo i segreti del ‘Modello Standard’ con Marumi Ikado, fisico della Sapienza Università di Roma che ci racconta la meccanica quantistica assieme ai suoi colleghi Antonello Polosa e Daniele Del Re. Con Paolo Valente, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, entriamo in un acceleratore di particelle per scoprire come si dà la caccia alla Materia Oscura.

Anna Pancaldi, infine, ci racconta l’affascinante storia dell’atomismo nell’Antica Grecia e l’origine del termine-simbolo di questa parte della fisica moderna: ‘quark’.

In onda venerdì 26 aprile alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.

