Nautilus – Piombo, un elemento di peso (pt.12)

Nautilus è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. Con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri andiamo alla scoperta del mondo che ci circonda e delle sue regole.

In questa puntata con Norberto Masciocchi, ordinario di Fisica nel Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università dell’Insubria, conosciamo caratteristiche e natura di un elemento importantissimo della Tavola Periodica: il piombo. Salvatore Freni, Direttore dell’Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia “N. Giordano” spiega come si usa il piombo nelle batterie delle nostre automobili: vantaggi, svantaggi e futuri sviluppi nel miglioramento delle prestazioni.

Entriamo poi nei laboratori del Gran Sasso, dove Paolo Gorla, ricercatore dell’INFN, ci racconta l’esperimento C.U.O.R.E. e l’utilità del piombo romano, rinvenuto in un’antica nave affondata 2000 anni fa, per la realizzazione della struttura dell’esperimento.

Antonella Guagliardi, ricercatrice dell’Istituto di Cristallografia del CNR ci spiega come il solfuro di piombo renderà migliore la nostra visione di tablet e telefonini. Anna Pancaldi ci racconta infine la singolare storia dello scienziato Clair Patterson, che, grazie al piombo, riuscì a stabilire l’età della Terra.

In onda venerdì 12 aprile alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.

Tags

Condividi questo articolo