Nautilus – Razzi, i lanciatori spaziali (pt.6)

Nautilus è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. Con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri andiamo alla scoperta del mondo che ci circonda e delle sue regole.

In questa puntata parliamo di lanciatori spaziali, comunemente detti ‘razzi’. Incontriamo gli esperti Alessandro Gabrielli dell’Agenzia Spaziale Italiana e Daniele Bianchi della Facoltà di Ingegneria Aerospaziale della Sapienza di Roma per scoprire quali sono le frontiere della ricerca in questo fondamentale settore delle attività spaziali.

Ed entriamo in una vera e propria fabbrica di lanciatori, la Avio di Colleferro, una delle più importanti d’Europa, per scoprire come si costruisce un razzo, quali materiali e tecniche si usano, su quali combustibili si lavora.

Anna Pancaldi ci porterà indietro nel tempo, tra gli scienziati ellenistici, attraverso l’antica Cina e poi fino al Rinascimento italiano, per scoprire gli affascinanti antenati dei moderni lanciatori.

In onda venerdì 29 marzo alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.

Tags

Condividi questo articolo