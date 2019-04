Nautilus – Stampa 3D, una rivoluzione a piccole gocce (pt.7)

Nautilus è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura.

Con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri andiamo alla scoperta del mondo che ci circonda e delle sue regole. In questa puntata parliamo della stampa 3D, una delle più importanti innovazioni nel settore manifatturiero: una rivoluzione tecnologica e culturale che esploriamo grazie alle riflessioni di Paolo Bosetti e Matteo Benedetti dell’Università di Trento, del direttore dell’IIT di Genova Roberto Cingolani e, infine, di Marinella Levi, docente al Politecnico di Milano e fondatrice di +Lab, che spiega a Luca Perri la potenza e il valore di questa tecnologia, in particolare in ambito sociale.

Anna Pancaldi ci racconta la vita di Charles “Chuck” Hull, il testardo ingegnere e fisico cui l’attuale universo della stampa 3D deve molto, se non tutto. Per scoprire come e cosa si può stampare in 3D andiamo al Polo Meccatronica di Rovereto, nel laboratorio ProM Facility, dove ci svelano le nuove frontiere di questa tecnologia, i campi applicativi e le innumerevoli ricadute tecnologiche.

In onda lunedì 1 aprile alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.

