Nautilus - Acciaio (pt.27)

Nautilus è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. Con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri andiamo alla scoperta del mondo che ci circonda e delle sue regole. In questa puntata parliamo di Acciaio. Per la maggior parte è composto di ferro e carbonio ma l’acciaio ha moltissime altre ricette per ottenere acciai dalle diverse caratteristiche e per usi diversi.

Ne parliamo in studio con Paolo Piccardo, professore di chimica dei materiali all’Università degli studi di Genova, e con Alessio Mezzi, ricercatore dell’Istituto per lo Studio Materiali Nanostrutturati del CNR.

Entriamo in un’acciaieria di Vicenza per conoscere come l’acciaio può essere prodotto a basso impatto ambientale e insieme ad Anna Pancaldi conosciamo alcuni degli inventori che nel corso dei secoli hanno fatto dell’acciaio il materiale che ha scritto la storia della modernità.

In onda venerdì 17 maggio alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.

