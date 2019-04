Nautilus - Le visioni dei colori (pt.16)

In questa puntata parliamo del colore. Con Mario Bisson, del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, capiamo quanto è importante il colore nella scelta dell’arredo urbano e nella vita quotidiana.

Elisabetta Baldanzi, dell’Istituto Nazionale di Ottica del CNR di Firenze, ci spiega come i colori vengono percepiti, come possiamo essere ingannati da effetti ottici, come i colori cambiano nel tempo, il loro valore simbolico e culturale, e quali sono gli scenari futuri che le nuove tecniche di illuminazione ci consentiranno di esplorare rispetto alla visione.

Ci parla inoltre di un colore molto speciale, anche per la nostra salute: il blu. Costanza Miliani, dell’istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari del CNR di Perugia, ci racconta che cosa fa il MOLAB, il laboratorio mobile che ‘raggiunge’ le opere d’arte direttamente nei musei, per restaurare i materiali e i pigmenti che costituiscono il tessuto cromatico dei quadri, riparandoli e riportandoli all’originaria scelta dell’autore.

Anna Pancaldi ci racconta infine due storie: quella del fisico e chimico John Dalton, che osservando se stesso (e il proprio fratello) scopre e dà nome al fenomeno genetico del daltonismo, e quella di William Henry Perkin, che mentre cerca di ottenere un farmaco antimalarico inventa invece il color malva.

In onda lunedì 22 aprile alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.

