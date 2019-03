Nautilus pt.3: Stazioni orbitanti, la ricerca nello Spazio

Nautilus è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. Con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri andiamo alla scoperta del mondo che ci circonda e delle sue regole.

In questa puntata l’ex presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, il fisico Roberto Battiston, ci svela i segreti delle Stazioni Orbitanti nello Spazio. Giorgio Baiocco, ricercatore nel gruppo di Biofisica delle Radiazioni e Radiobiologia presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Pavia, spiega come si affronta uno dei problemi principali per la vita umana nello spazio: l’esposizione alle radiazioni cosmiche.

Entriamo poi negli stabilimenti torinesi in cui sono stati costruiti i moduli che formano il 50% della superficie abitabile della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, e mostriamo come funziona il Mission Control Center – il Centro di controllo a terra.

Anna Pancaldi ci racconta infine la singolare storia del primo, ed unico, sciopero di tre astronauti nello Spazio.

In onda venerdì 22 marzo alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.

