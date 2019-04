Nautilus - Semi, progetto di vita (pt.15)

Nautilus è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. Con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri andiamo alla scoperta del mondo che ci circonda e delle sue regole.

In questa puntata con Roberto Defez, dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR cerchiamo di scoprire che cos’è un seme, come è fatto, come germina, conoscere le sue molte variazioni nel corso del tempo e il futuro tra miglioramenti genetici e mantenimento della biodiversità. Con Nicoletta Ravasio, dell’Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari del CNR parliamo degli usi industriali dei semi di lino come depuratori delle acque.

Entriamo nella Banca del Germoplasma più antica del Mediterraneo, a Bari, dove Gaetano Laghetti ci spiega che cos’è e a cosa serve una banca che conserva 56.000 tipi di semi.

Andiamo poi ad Ancona per incontrare Bruno Mezzetti, dell’Università Politecnica delle Marche, che ci fa vedere e capire meglio innesti e selezioni nella riproduzione di piante da frutto. Anna Pancaldi ci racconta infine due storie: quella del Seme di Matusalemme, ritrovato dopo quasi duemila anni e tornato a fiorire, e quella di un gruppo di scienziati che, durante il periodo stalinista, pur di salvare i semi raccolti dal maestro Nikolay Vavilov, preferirono mettere a rischio la propria vita e perderla.

