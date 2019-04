Nautilus- Stazioni orbitanti, la ricerca nello Spazio (pt 3)

Nautilus è il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura. Con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri andiamo alla scoperta del mondo che ci circonda e delle sue regole.

In questa puntata l’ex presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, il fisico Roberto Battiston, ci svela i segreti delle Stazioni Orbitanti nello Spazio. Giorgio Baiocco, ricercatore nel gruppo di Biofisica delle Radiazioni e Radiobiologia presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Pavia, spiega come si affronta uno dei problemi principali per la vita umana nello spazio: l’esposizione alle radiazioni cosmiche.

Entriamo poi negli stabilimenti torinesi in cui sono stati costruiti i moduli che formano il 50% della superficie abitabile della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, e mostriamo come funziona il Mission Control Center – il Centro di controllo a terra.

Anna Pancaldi ci racconta infine la singolare storia del primo, ed unico, sciopero di tre astronauti nello Spazio.

